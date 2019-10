Na sexta-feira, moradores da localidade de Menia Village encontraram 17 baleias numa praia próxima e conseguiram salvar dez delas, de três a quatro metros de comprimento, mas sete morreram, relatou Sangaji.

"As baleias têm alguns ferimentos pelo contato com as rochas", disse ele à agência France-Presse.

Sangaji acrescentou que os ferimentos nas baleias indicam que estas não foram tratadas da forma adequada durante o resgate.

Foram recolhidas amostras dos animais para investigar o motivo pelo qual encalharam.

Segundo o responsável, em 2012, foram encontradas mais de 40 baleias encalhadas na praia de Kolo Udju, na costa de Menia Village, em East Nusa Tenggara.

As contracorrentes dessa praia são um perigo para as baleias, que podem ficar mais facilmente presas nos recifes pelo movimento das ondas, completou Sangaji.