Vulcanólogos do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) e do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR), medem quantidade de gases libertados pelos solos, ao nível do dióxido de carbono, e recolhem gás para saber a origem do dióxido de carbono, freguesia da Beira, concelho de Velas, São Jorge, Açores, 24 de março de 2022. Na quarta-feira, o CIVISA elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa “possibilidade real de erupção”. ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA

