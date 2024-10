Luís Montenegro acusou hoje o Partido Socialista de querer usar "80% do excedente" no Orçamento do Estado e rejeitou que em negociação esteja apenas um por cento do documento.

"Quando ouvirem alguém dizer que 99% [do Orçamento do Estado] é do Governo, é falso", sublinhou o chefe do Governo num discurso para militantes nas jornadas parlamentares conjuntas do PSD e CDS.

O primeiro-ministro e líder do PSD afirmou hoje que irá apresentar “aos partidos e em particular ao PS” uma proposta que classificou de irrecusável, à luz de princípios como o interesse nacional, a boa fé ou a responsabilidade.

“A partir daí, cada um assume as suas responsabilidades”, avisou Luís Montenegro, na sessão de encerramento das jornadas parlamentares conjuntas PSD/CDS-PP centradas no Orçamento do Estado para 2025.