“A ideia era mostrar-lhes o nosso descontentamento de uma maneira não simpática. Chamar-lhes mercenários e dizer-lhes que eles não eram dignos de usar a camisola do Sporting”, disse o arguido, na 34.ª sessão do julgamento da invasão, ocorrida em 15 de maio de 2018, que decorre no tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Valter Semedo, de 25 anos, admitiu ter criado o grupo de WhatsApp denominado 'Academia Amanhã', no qual foi combinada a invasão ao centro de treinos do Sporting, e disse saber que a “ida não era do conhecimento do Sporting”.

O arguido, que entrou na academia com “a cara tapada com uma t-shirt”, admitiu que Nuno Mendes, ‘Mustafá’, líder da claque Juventude Leonina, também não sabia dos planos.

“Se ele soubesse dessa vontade [de ir à academia], ia entrar em contacto com alguém do Sporting e, como a final [da Taça de Portugal] estava próxima, eu sabia que, o mais provável, era o pedido ser rejeitado”, referiu.