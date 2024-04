Em comunicado, a PJ adiantou que o homem, de 37 anos, submeteu a filha “à prática de atos sexuais de relevo”.

A menina acabou por revelar a situação pelo desconforto físico e emocional que tal lhe causava, referiu a PJ.

Os alegados abusos sexuais terão ocorrido no mês de março, na cidade do Porto, após a libertação do suspeito, que havia estado preso por tráfico de droga e sem contactar com a filha durante vários meses, explicou.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.