Os ‘leões’, sextos classificados da I Liga, iniciam a primeira ronda com equipas primodivisionárias no terreno do Alverca, segundo classificado da Série D do terceiro escalão, a partir das 20:45.

Em 2018/19, o Sporting, então treinado por José Peseiro, começou a prova com uma vitória por 2-1 frente ao Loures, que recebeu os ‘leões’ em Alverca, com golos de Bruno Fernandes e Nani, tendo Juninho reduzido para os anfitriões.

Este vai ser o quarto embate entre as duas equipas na prova, depois de se terem encontrado nos oitavos de final em 2001/02, então disputadas a duas mãos.

A eliminatória começou com um ‘nulo’ no recinto da formação do concelho de Vila Franca de Xira e foi decidida pela vitória do Sporting, por 2-1, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com golos de João Vieira Pinto e Jardel, depois de Zeferino ter dado vantagem ao Alverca.

Antes, Sporting e Alverca já se tinham encontrado nos quartos de final da Taça de 1992/93, em Alverca, onde Jorge Cadete e Balakov (dois golos) selaram o triunfo dos ‘verde e brancos’, por 3-0.

Na Liga portuguesa, as duas equipas defrontaram-se 10 vezes, registando-se um saldo equilibrado de quatro triunfos para cada lado e dois empates.