Numa nota, a organização informa que a norte-americana cancelou a sua passagem pelo NOS Alive. Taylor Swift iria atuar no dia 9 de julho.

Taylor Swift era uma das cabeças de cartaz do festival, juntamente com nomes como Kendrick Lamar, Billie Eilish e The Strokes, aos quais se juntam nomes como Faith No More, Da Weasel e Caribou.

"Lamentamos comunicar que devido à situação atual de Pandemia Mundial de Covid-19 e pelo momento único que estamos todos a viver, Taylor Swift decidiu cancelar a sua Tour Europeia até final de 2020, e assim não estará presente na edição de Julho do NOS Alive. Entendemos e respeitamos a decisão da artista nesta altura de crise sanitária a nível mundial", pode ler-se no comunicado.

Mais informa o festival que acontece em julho no Passeio Marítimo de Algés, que está a "trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz".

"Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos, que desde a primeira edição estão connosco", refere a Everything Is New.

O festival NOS Alive está previsto para os dias 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

O Governo português prolongou o estado de emergência até 02 de maio, referindo a reabertura progressiva de alguns serviços, mas não revelou ainda medidas concretas sobre a realização de eventos de grande escala ou com grandes aglomerados de pessoas, como festivais de verão.

Se tem dúvidas quanto ao reembolso do valor dos bilhetes de eventos cancelados ou adiados, consulte este guia do SAPO24 "O espetáculo para o qual tinha bilhete foi cancelado ou adiado? Há diferenças na hora ter direito a reembolso".