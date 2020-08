Conta o The Guardian que a aluna portuguesa a viver no Reino Unido não era elegível para financiamento do governo e que a sua família não tinha condições para a apoiar nos estudos na Warwick University.

Para que tal acontecesse, Vitória Mário, de 18 anos, estimava precisar de 40 mil libras para quatro anos na Universidade. E isso só seria possível com uma campanha.

Na plataforma de angariação de fundos, Vitória contou o seu percurso até então. "Embora a minha história não seja única, o sonho de me tornar matemática não é apenas uma oportunidade de mobilidade social para a minha família e para mim, mas de inspirar as pessoas que estiveram em posições semelhantes a aspirar a ser a melhor versão de si próprias", escreveu, referindo ter sido sempre uma boa aluna e ter chegado a Inglaterra sem saber inglês, já conseguindo agora bons resultados.

A cantora Taylor Swift viu a história na plataforma Go Fund Me e decidiu ajudar, deixando um comentário que explica o donativo. "Vitória, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os sonhos em realidade. Quero oferecer-te a quantia que falta. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor", escreveu a cantora, que fez uma doação de 23.373 libras, um valor superior a 25 mil euros.

créditos: Plataforma Go Fund Me

Segundo contou ao site britânico iNews, a estudante foi viver para Londres com um tio há quatro anos, uma vez que a mãe considerava que em Portugal não teria as condições necessárias para os seus estudos. "Vim de um meio pobre, e a minha escola era considerada média. Sempre fui uma boa aluna em Portugal, mas a minha mãe sabia que não seria suficiente para me ser garantida uma boa carreira", explicou, dizendo que a mãe ficou em Portugal e que o seu pai morreu.

No Twitter, a jovem portuguesa já agradeceu o donativo da cantora. "Eu não teria alcançado o meu objetivo tão rapidamente se não fosses tu", escreveu.