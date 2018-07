As temperaturas vão subir gradualmente a partir de quinta-feira em Portugal continental para valores até os 35 graus Celsius, próximos dos valores normais para esta época do ano, disse à Lusa a meteorologista Paula Leitão.

Para hoje ainda está previsto céu muito nublado, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro, de acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),.

“Hoje ainda há uma probabilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral e aguaceiros nas regiões do interior Norte e Centro. Amanhã [quinta-feira] ainda vamos ter muita nebulosidade nas regiões do Norte e Centro durante a manhã, tornando-se depois pouco nublado”, disse.

Segundo Paula Leitão, na quinta-feira ainda há possibilidade de chuva fraca no litoral das regiões do Norte e Centro e neblina ou nevoeiro matinal.

“Contudo na quinta-feira já vamos ter uma subida da temperatura da ordem dos três graus no continente e nos próximos dias vai continuar a subir gradualmente”, indicou.

De acordo com o IPMA, no fim de semana a temperatura máxima deverá atingir valores entre os 30 e os 35 graus Celsius na região Sul e entre os 23 e os 30 graus no resto do território, “próximo dos valores habituais para a época do ano”.

“No que diz respeito à temperatura mínima, esta deverá atingir valores entre os 13 e os 20 graus”, disse.

Para a próxima semana, a previsão aponta para uma probabilidade de valores da temperatura do ar semelhantes ou superiores aos do próximo do fim de semana.