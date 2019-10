As empresas que recorreram à linha de crédito são do setor agrícola (três), comércio (uma), turismo (uma) e pescas (uma), acrescentou a tutela, sem adiantar mais pormenores.

Entretanto, em janeiro deste ano, a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou que as seguradoras já pagaram mais de 60 milhões de euros relativos a danos causados pelo "Leslie".

Em comunicado, a APS referiu que, de acordo com um inquérito desenvolvido com as empresas de seguro associadas, “registaram-se mais de 38.000 sinistros cobertos por apólices de seguros, a que corresponde um valor agregado de danos de 101 milhões de euros, dos quais mais de 60 milhões já se encontram efetivamente pagos”.

“Relativamente aos sinistros participados, a maioria diz respeito a seguros de habitações (mais de 31 mil sinistros), seguidos dos seguros de estabelecimentos comerciais e industriais (cerca de 3.800 sinistros)”, adiantou a APS.

De acordo com a associação, o volume de indemnizações pelos danos nos estabelecimentos comerciais e industriais atinge os 46 milhões de euros, enquanto o das habitações chega aos 45 milhões de euros.

A APS informou ainda, na altura, que as cerca de 2.500 participações por danos em veículos correspondem a 4,3 milhões de indemnizações.

No âmbito da passagem do furacão "Leslie", a Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil.

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu cerca de 176 quilómetros por hora no dia 13, o valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).