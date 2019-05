O que fazem os seus pais?

O meu pai é piloto, instrutor de helicópteros e de aviões, a minha mãe é funcionária pública.

Quem são os seus amigos?

Devo dizer-lhe que não responderei a perguntas pessoais se forem muito pessoais. Alguns dos meus amigos vêm do tempo de infância, outros de empregos por onde passei, gente com quem trabalhei no setor privado, por exemplo. São pessoas normais, como eu, no fim das contas.

Quem foi o pior primeiro-ministro de todos os tempos?

Meu Deus! Essa pergunta foi feita para a direita poder responder José Sócrates...

Acredite que não, e posso até dizer-lhe que poucos deram essa resposta.

As pessoas que governaram em democracia foram sempre seguramente melhores do que as que governaram em ditadura.

Qual o seu maior defeito?

Alguma má disposição no trabalho, admito.

Quem é a pessoa que mais admira?



Sei lá... Talvez o meu avô materno, que já não é vivo.

Qual a sua melhor qualidade?

Capacidade de liderança.

Qual a maior extravagância que alguma vez fez?

Jesus, sei lá. Não sou uma pessoa extravagante.

Qual o seu filme de eleição?

Não sou cinéfilo, ainda assim, diria "Cinema Paraíso" ou "O Carteiro de Pablo Neruda", um dos dois.

Que traço de perfil tem de ter uma pessoa para trabalhar consigo?

Capacidade de trabalho e dedicação. Inteligência também.

Mente?

Não.

Quem não merece uma segunda oportunidade?

E tão difícil dizer... Um nazi, assim uma situação extrema dessas. Só dificilmente seria capaz de chegar ao ponto de não dar uma segunda oportunidade a alguém. Acredito que, em geral, todos merecem uma segunda oportunidade.

Se pudesse mudar imediatamente uma coisa na Europa, o que mudaria?

Punha a Europa, já, já, a governar mais para as pessoas, para as classes médias e para os jovens.

Se fosse um herói de ficção, quem seria?

[Pensa] Astérix (agora vão dizer que eu quero dar pancada nos romanos...).

Quem foi o melhor presidente da República de sempre?

Mário Soares.

Qual a pior profissão do mundo?

Ser político [ironiza]. Levamos tanta pancada...

Se fosse um animal, que animal seria?

Se calhar um leão, que é o meu signo.

