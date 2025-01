As autoridades revelaram que o tiroteio aconteceu perto de uma discoteca, de nome Amazura, por volta das 23h20 locais, nesta terça-feira, onde estava a ser realizada uma homenagem a um conhecido membro de um gangue local, assassinado em outubro passado, cujo aniversário coincidiu com o dia de Ano Novo.

A investigação terá já chegado à conclusão que os disparos aconteceram quando cerca de 15 pessoas esperavam fora do Amazura, à espera de entrar, e foram alvo de ataque por parte de quatro pessoas.

"Quatro homens abriram fogo mais de 30 vezes na direção do grupo que se encontrava fora do espaço do evento, atingindo várias vítimas. Os homens fugiram a pé e entraram num carro com matrículas de fora do estado", disse o chefe da polícia, Philip Rivera, durante uma conferência de imprensa matinal.

"Os polícias que responderam às múltiplas chamadas encontraram um total de 10 vítimas, seis mulheres e quatro homens, que foram levadas para hospitais da área. Espera-se que todas as vítimas recuperem", salientou.

O chefe da polícia salientou que o incidente terá sido um ataque relacionado com gangues. "É um dos caminhos que estamos a seguir", estando afastada a ideia de ter sido um ato terrorista.