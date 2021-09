De acordo com a agência Reuters, o atirador já foi identificado pelo Comité de Investigação russo — a agência responsável por crimes graves no país — como sendo um estudante da Universidade Estadual de Perm, onde decorreu o ataque, a 1300 quilómetros a este de Moscovo.

O responsável atirou sobre as pessoas que se encontravam na universidade, causando pelo menos cinco mortos e seis feridos. Vários estudantes foram forçados atirar-se de janelas no primeiro piso do edifício onde se deu o ataque para fugir do tiroteio.

Ainda não se sabem quais as motivações do estudante, que foi ferido durante a detenção pela polícia, segundo a agência russa TASS.

Segundo a Reuters, a Rússia tem regras estritas quanto à posse de arma para civis, mas algumas categorias estão disponíveis, como para caça, auto-defesa ou desporto, sendo necessário passar testes para obtê-las.