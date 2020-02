O debate sobre a questão foi feito na apreciação, pela comissão de Assuntos Constitucionais, do diploma que prevê uma pena acessória de castração química. Os deputados optaram, no final, por concluir que o projeto poderia ser debatido em plenário, apesar de dúvidas por alegada violação do princípio constitucional do princípio do respeito pela dignidade humana.

A dúvida foi colocada, no projeto de parecer, pela deputada Cláudia Santos do PS, que no início da discusão defendeu que, se este projeto de lei for admitido, a comissão não poderá rejeitar a discussão de qualquer outro projeto.

"Até um que proponha a pena de morte", ironizou.

O próprio presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, teve dúvidas, mas admitiu o diploma com o argumento de que o texto não versa só a matéria que considera violar a Constituição, passível de ser alterada, mas também outras, relativas, por exemplo, ao agravamento de penas para crimes de abuso sexual de menores, como descreveu o presidente da comissão, Marques Guedes, do PSD, que também não tem dúvidas sobre a inconstitucionalidade do diploma do Chega.

António Filipe, do PCP, alinhou nas dúvidas da deputada do PS, por que se o projeto, que "viola frontalmete o artigo da Constituição é suscetivel de ser discutido", então o parlamento está a "relativizar gravemente" uma ofensa à "dignidade humana".

Pelo CDS-PP, Telmo Correia prometeu votar contra o projeto do Chega, que também considera inconstitucional, mas defendeu que se deve seguir "a prática da comissão" que é de deixar o diploma ir a plenário, porque "no limite existem outros mecanismos de fiscalização da constitucionalidade", pelo presidente da Assembleia e pelo próprio Tribunal Constitucional.