A campanha eleitoral começou oficialmente no dia 13 de maio. No próximo domingo, dia 26 de maio, cerca de 10,7 milhões de eleitores portugueses podem votar nas eleições para o Parlamento Europeu.

São 17 os partidos e coligações concorrentes às eleições. O PCTP-MRPP é o primeiro partido a figurar nos boletins de voto e a CDU ficou 17.º e último lugar, de acordo com o sorteio efetuado pelo Tribunal Constitucional.

Votar está mais fácil, já não precisa do número de eleitor

No momento da votação, é apenas necessário a apresentação do documento de identificação civil (cartão de cidadão, bilhete de identidade ou outro documento oficial de identificação civil), passando os cadernos eleitorais a estar organizados por ordem alfabética.

A confirmação do local de voto é recomendada aos eleitores, através dos vários meios à disposição, que incluem o número 3838 para mensagens gratuitas, para o qual se pode enviar uma mensagem com o seguinte conteúdo: RE, espaço, número de cartão de cidadão ou de bilhete de identidade, e a data de nascimento (ano/mês/dia). Os cidadãos podem também usar o portal do recenseamento (em www.recenseamento.mai.gov.pt), a aplicação MAI Mobile (em “saiba onde irá votar”), ou na junta de freguesia da área de residência.

Mas há mais mudanças. Os eleitores portadores de deficiência visual passaram a poder votar sozinhos, sem necessidade de acompanhamento, devido à disponibilização de uma matriz de voto em braille.

As eleições para o Parlamento Europeu servirão também para testar o voto eletrónico presencial, através de 50 mesas de voto eletrónico em 23 freguesias dos 14 concelhos de Évora, que vão funcionar em simultâneo com as mesas de voto tradicional.

As urnas abrem às 08h00 e encerram às 19h00 (de Portugal Continental).

