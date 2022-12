A Toys”R”Us iniciou hoje a campanha WOW do Pai Natal que vai trazer uma nova luz a quem ainda não comprou o tão desejado brinquedo, com a garantia de que vai dar muitos sorrisos às crianças neste Natal. Em simultâneo, a Toys“R”Us tem ainda o espetacular Catálogo para Fãs, para quem ama de paixão as personagens da Marvel, Harry Potter e Star Wars, entre muitas outras. Com a certeza de que vai ajudar muitos adultos a conseguir realizar o sonho de muitas crianças, estas duas iniciativas da Toys“R”Us estão disponíveis até ao dia 24 de dezembro.

A Campanha WOW do Pai Natal é um daqueles momentos imperdíveis. A Toys“R”Us tem uma diversidade de brinquedos tão vasta e original, que nem a imaginação mais fértil vai encontrar limites.

Há boas notícias para quem quer comprar mais do que um ou dois artigos. Tanto as lojas físicas como o site oferecem o brinquedo de menor valor, na compra de três produtos das nossas marcas exclusivas. Há também descontos imperdíveis de 30% ou mesmo de 50% em outras marcas.

A pensar naqueles que nunca dão por terminada uma coleção de brinquedos da Marvel, Harry Potter ou Star Wars, a Toys“R”Us tem 38 páginas de Catálogo para Fãs, dedicadas a estas e a muitas outras sagas. Prepare-se e respire fundo para o que vai poder encontrar: os simpáticos personagens R2D2 e Baby Yoda, os divertidos Peter Parker e Ned Leed, a força do Iron Man e do Thor, o dançarino Groot, a magia do Harry Potter e amigos, Stranger Things, Naruto, Mickey, Dragon Ball e tantos, tantos outros.

Todos estes personagens são apenas uma pequena parte do universo Toys“R”Us, a loja de brinquedos com as melhores soluções para todas as idades.

Brincar tem muitas vantagens!

Com a Toys“R”Us há muitas vantagens, como o preço mínimo garantido ou o prazo de devolução prolongado até 4 de fevereiro. Para facilitar as compras, pode ainda adquirir online e levantar na loja mais próxima ou num dos 2000 pontos de recolha. Como no Natal há sempre pressa por brincar, também pode comprar online e receber a encomenda em apenas três horas ou à hora indicada, em função do stock disponível na loja mais próxima. Melhor que isto? Impossível!