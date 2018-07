“Nesta operação, foram retirados até ao momento cerca de 75 mil metros cúbicos, num total que prevemos de 90 mil metros cúbicos. Portanto, algures durante a próxima semana, princípio da seguinte, daremos esta operação por concluída. Retiramos todas as lamas do fundo do rio Tejo, ficando o rio limpo”, explicou à agência Lusa o presidente do Conselho de Administração da EPAL — Empresa Portuguesa das Águas Livres, José Manuel Sardinha.

Este responsável falava durante uma visita ao local promovida pelo município de Vila Velha de Ródão e que reuniu os membros da Assembleia Municipal.

A operação “Tejo Limpo”, cujo valor se estima em 1,7 milhões de euros, iniciou-se em 18 de junho.

“As lamas estão a ser colocadas dentro dos ‘geotube’, com uma qualidade de água devolvida ao rio de excelente qualidade. Eu diria que é uma operação inovadora no país e marcante a nível mundial”, afirmou.

O responsável da EPAL sublinhou que se prepararam para tudo e, caso houvesse necessidade, poderiam ser colocados mais ‘geotube’ no terreno para armazenar e secar as lamas retiradas do Tejo.