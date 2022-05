Os três polícias foram sequestrados por 47 dos 251 detidos no Centro de Coordenação Policial de Carabobo (CPC), da Polícia Nacional Bolivariana (PNB), onde protestaram contra a sobrelotação do estabelecimento e a falta de assistência médica, na sequência da morte de um dos presos, indicou a ONG Observatório Venezuelano de Prisões (OVP) de defesa dos direitos dos presos.

Os polícias feridos, um dos quais com vários traumatismos, foram já transportados para o Hospital Enrique Tejera, acrescentou.

Na origem do protesto esteve a morte do detido Samuel Falas, por alegadamente não ter recebido assistência médica no CPC.

Fontes policiais disseram que os detidos “exigem respeito pelos seus direitos e serem transferidos para outras prisões”.

As autoridades tinham iniciado a transferência de 72 detidos para o estabelecimento de Tocuyito, a 25 quilómetros a sul, com familiares a exigir informações sobre o estado de saúde dos detidos e, em alguns casos, sobre o local onde se encontram, indicaram.

“A Venezuela tem uma capacidade para 20 mil presos e há cerca de 32 mil nas prisões, enquanto nos centros de detenção policiais contam-se perto de 35 mil detidos”, de acordo com a diretora da OVP, Carolina Giron.

Nos calabouços de Los Guayos, “estão 251 detidos e a estrutura tem cinco calabouços para um máximo de 40 pessoas”, disse Giron à agência de notícias France-Presse.

O Governo de Nicolás Maduro prometeu, em várias ocasiões, “humanizar as prisões”, quando o país atravessa uma crise económica em precedentes.