O Comando Central dos EUA revelou em comunicado, de acordo com a BBC, que as vítimas foram causadas por um ataque de drones numa base no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o ataque foi realizado por “grupos militantes radicais apoiados pelo Irão”.

Esta é a primeira vez que soldados norte-americanos são mortos na região após o ataque do Hamas a Israel, a 7 de Outubro.

“Embora ainda estejamos a recolher os factos deste ataque, sabemos que foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irão que operam na Síria e no Iraque”, disse Biden.