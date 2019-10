Na sexta-feira, Trump partilhou na rede social Twitter uma mensagem segundo a qual o agente que divulgou a mensagem trabalhou na Casa Branca para o NSC.

A Casa Branca tem um sistema de armazenamento no qual poucas pessoas do NSC têm acesso à informação classificada e aos arquivos das conversas de Trump com líderes estrangeiros, como a que manteve com o Presidente ucraniano, Vladimir Zelenski.

A divulgação de informação abalou Washington, a um ano das eleições presidenciais, com o início de um processo político contra o Presidente.

A presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, ordenou na semana passada o início de uma investigação com o objetivo de levar ao plenário uma votação de “impeachment” para que o Senado possa discutir a destituição de Trump.

Donald Trump está a ser acusado pela maioria Democrata na Câmara de Representantes de ter pressionado o Presidente da Ucrânia para investigar alegada corrupção na atividade do filho do ex-vice-Presidente e atual candidato nas primárias Democratas, Joe Biden, com uma empresa ucraniana.