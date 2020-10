"O sinistrado, de 24 anos, sofreu uma queda para o mar sem ter conseguido regressar a terra pelos próprios meios, encontrando-se desaparecido", refere a Capitania em comunicado.

O incidente envolveu ainda um outro turista, também de nacionalidade alemã, que foi resgatado e está a ser acompanhado pelas autoridades de saúde.

O alerta foi dado às 15:45 e as buscas foram no dia de hoje foram feitas por via marítima e terrestre junto ao cais da freguesia de São Jorge, no concelho de Santana, envolvendo elementos dos Bombeiros Voluntários locais, do Sanas - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos e do Instituto de Socorros a Náufragos.

Segundo fonte dos bombeiros, a forte ondulação que se fez sentir na zona dificultou a operação, que envolveu duas embarcações e dois ‘drones'.

De acordo com a capitania, as buscas pelo turista alemão foram suspensas com o cair do sol e serão retomadas na sexta-feira de manhã.