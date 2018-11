A Marinha de Guerra ucraniana acusou a Rússia de ter disparado contra navios ucranianos na noite deste domingo no Estreito de Kerch, que separa a Crimeia da Rússia e é ponto de acesso ao Mar de Azov, ferindo uma pessoa.

Dois barcos russos "dispararam contra a frota da Marinha ucraniana", declarou a Marinha de Guerra da Ucrânia última em comunicado, no qual indica que uma embarcação perdeu o rumo e que há um ferido.

Os disparos acontecem após um dia de tensão em frente à Crimeia. O navio ucraniano afirma que um navio russo chocou com um barco ucraniano do mesmo grupo e, em seguida, impediu a passagem ao Mar de Azov através do Estreito de Kerch.

"Na saída do estreito, os russos usaram armas contra um navio do Exército ucraniano. Há uma pessoa ferida a bordo. A Marinha de Guerra ucraniana ofereceu ajuda", disse o representante do presidente ucraniano para a Crimeia, Boris Babin.

"Atualmente, as Forças Armadas do Estado agressor estão a capturar os navios do Exército ucraniano", declarou.