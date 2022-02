Numa intervenção perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e antes de viajar para a Conferência de Segurança em Munique (Alemanha), Blinken disse que enviou hoje mesmo uma carta a Lavrov com o convite e acrescentou que os EUA também propuseram reuniões do Conselho NATO-Rússia e do Conselho da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

O chefe da diplomacia norte-americana, que voltou a denunciar que Moscovo está a planear uma iminente invasão da Ucrânia, pediu às autoridades russas para optarem pela via da diplomacia, mostrando-se convicto de que estas reuniões podem servir para reduzir a tensão nas fronteiras da Ucrânia, permitindo obter acordos sobre as preocupações de segurança.

Perante o Conselho de Segurança da ONU, Blinken disse que os planos da Rússia na Ucrânia incluem a apreensão de Kiev e de outros pontos estratégicos neste país, através de bombardeamentos seguidos de uma invasão terrestre, com recurso a tanques e a infantaria.