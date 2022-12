Segundo o general Valery Zaluzhny, o treino destes 200 mil soldados soma-se à mobilização anterior de 300 mil reservistas. O chefe do Exército também diz não ter dúvidas de que os russos farão mais uma tentativa de avanço sobre a capital ucraniana, Kiev, depois da primeira tentativa, no início da invasão, em março de 2022, ter falhado devido à forte resistência do exército ucraniano.

"Os russos estão a treinar mais 200 mil soldados. Não tenho dúvidas de que farão outra tentativa de chegar a Kiev", disse Zaluzhny, que partilhou as estimativas das forças da Ucrânia, que apontam para uma reserva de entre 1.2 e 1.5 milhões de soldados russos.

Zaluzhny, ao contrário de muitos, salienta mesmo que a mobilização russa recente teve efeitos práticos. “Funcionou. Não é verdade que os seus problemas sejam tão terríveis, que leve a que as pessoas não queiram combater. Elas vão combater. O rei ordenou que fossem para a guerra e eles vão para a guerra“, disse.

Também em entrevista, mas ao The Guardian, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, aponta para que o próximo ataque russo seja realizado em fevereiro. “Os [soldados recrutados] levam no mínimo três meses para se prepararem. Isso significa que tentarão iniciar a próxima onda ofensiva provavelmente em fevereiro. Esse é o plano deles”, salientou Reznikov.