De acordo com o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, estas discussões, as primeiras a este nível, terão lugar numa altura em que as negociações sobre um acordo, nomeadamente um acordo comercial, entre o Reino Unido e a União estão totalmente bloqueadas, cerca de seis meses antes do final do período de transição.

O fracasso das negociações entre o Reino Unido, que deixou a UE em 31 de janeiro, e os 27 teria consequências económicas potencialmente devastadoras, agravadas pela crise provocada pela pandemia do coronavírus.

“Após uma conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, concordou em fazer um balanço na tarde de 15 de Junho” das negociações sobre a relação pós-Brexit entre as duas partes, afirmou o porta-voz de Charles Michel, Barend Leyts.

“A reunião de alto nível entre o Reino Unido e a Comissão está agora confirmada para 15 de junho. A delegação da UE será composta pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pelo Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e por Charles Michel”, afirmou no Twitter o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer.

O negociador europeu, Michel Barnier, participará também na reunião, de acordo com uma fonte europeia.