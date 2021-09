De acordo com a Reuters, pelo menos uma pessoa foi morta e outras 12 ficaram feridas num tiroteio ocorrido num supermercado da cadeia Kroger, em Collierville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

Os agentes da polícia entraram imediatamente no local após o tiroteio e procederam ao auxílio das vítimas e de outros clientes que se encontravam escondidos dentro do supermercado.

"Encontrámos pessoas escondidas em congeladores e em escritórios fechados", afirmou o responsável da polícia, Dale Lane, acrescentando que acredita que o atirador tenha agido sozinho e que este foi encontrado morto num parque de estacionamento fora da loja.

"O carro do atirador está no estacionamento e estamos à espera de reforços para inspecionar o veículo", acrescentou.

Os meios de comunicação locais confirmam que o corpo do suspeito foi descoberto dentro do seu veículo. Os 12 feridos foram transportados para o hospital.