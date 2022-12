Em Lisboa, o Metro vai encerrar às 22h00, reabrindo apenas às 08h00 de domingo. Já no Porto, o Metro fecha às 20h00 deste sábado e volta a abrir às 09h00 de domingo.

Em comunicado, o Metro de Lisboa detalha que este sábado, véspera de Natal, "o último comboio parte das estações terminais cerca das 22h05".

"Esta alteração do horário de exploração deve-se à acentuada redução da procura que habitualmente se verifica na noite e no dia de Natal", justifica a empresa.

Já no Porto, o Metro irá encerrar, em todas as linhas, a sua operação às 20h00. No domingo, dia de Natal, "a operação iniciar-se-á mais tarde do que o habitual, com as primeiras partidas a começarem pelas 09h00".

A empresa explica a redução dos horários com "a histórica diminuição da procura que se regista nesta altura especial" e que "motiva também um reajuste na oferta prevista para estes dois dias"

Para as comemorações de Ano Novo, entre 31 de dezembro e 1 de Janeiro, o Metro do Porto "estará em circulação durante toda a noite, sendo que em breve vamos divulgar todos os detalhes sobre a operação especial preparada para esta ocasião".