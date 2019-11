O avião da Vietnam Airlines procedente do Reino Unido pousou no aeroporto de Hanói durante a manhã com 16 corpos a bordo, disse à AFP uma fonte do serviço de segurança.

Os cadáveres foram transportados a bordo de ambulâncias para as suas províncias na região central do Vietname: Nghe An, Ha Tinh e Quang Binh. Os demais 23 corpos devem ser repatriados nos próximos dias.

"Esperámos este momento por muito tempo e vamos organizar o funeral", afirmou Vo Van Binh, que perdeu o filho na tragédia.

Muitas famílias foram obrigadas a recorrer a empréstimos significativos com o governo para pagar o custo da repatriação (1.774 dólares para repatriar apenas as cinzas ou 2.858 dólares para pagar pelo caixão com o corpo).

As autoridades vietnamitas incentivaram as famílias a optar pelas cinzas "para garantir a velocidade, o custo mais baixo e a segurança à saúde". Mas algumas preferiram pagar mais para repatriar os corpos e celebrar um funeral tradicional, uma vez que a cremação é rara na região central do Vietname, de onde procediam a maioria das vítimas.