Segundo o chefe do departamento de desminagem do Serviço de Emergência do Estado, Sergi Reva, a Ucrânia conseguiu reduzir os quilómetros quadrados do seu território coberto com explosivos de 174 mil para 156 mil, de acordo coma agência de notícias Ukrinform.

Por outro lado, Reva garantiu que as autoridades identificaram as áreas a melhorar para desenvolver os processos de desminagem, incluindo a melhoria dos equipamentos e a participação de empresas nacionais e estrangeiras.

Da mesma forma, o Serviço de Emergência também concentrou parte dos seus esforços em atividades educativas da população sobre questões de segurança relacionadas com minas e explosivos.

Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia tornou-se num dos países mais minados do mundo, uma situação agravada no segundo semestre do ano passado, durante a contraofensiva ucraniana no sul do país contra linhas defensivas altamente protegidas das forças russas, que, segundo as autoridades de Kiev, chegaram a “plantar” cinco engenhos por metro quadrado.

Até ao final do ano passado, mais de 250 civis morreram e cerca de mil ficaram mutiladas ou feridas devido à explosão de minas na Ucrânia, de acordo com dados do Governo ucraniano, números que não incluem as regiões sob ocupação russa.

Perto de 30% do território ucraniano está ameaçado pela presença de minas e explosivos e as regiões de Chernigov e Sumi, no norte do país, estão entre as mais minadas, com quase 18.500 hectares afetados.