Para Alain Finkielkraut o politicamente correto torna a conversação cívica impossível, chamando-lhe mesmo "um calvário do pensamento".

Caroline de Haas, ativista presente no debate, indignou-se com as afirmações e acusou o filósofo de estar a "banalizar a violência".

Ao dizer que uma menina de 13 anos não foi violada pelo realizador, "está a enviar-se uma mensagem a todas as raparigas de que isso não importa", disse Caroline de Haas.

A ativista condenou a provocação do escritor, considerando que ao dizer aos homens para violar, Finkielkraut está a ofender as mulheres que já foram violadas e as que são vítimas de violação no âmbito conjugal.

Em média são violadas 250 mulheres em França todos os dias, acrescentou Caroline de Haas.

As declarações de Alain Finkielkraut geraram polémica das redes sociais e há quem defenda que o caso deve ser avaliado pelo Conselho Superior do Audiovisual (CSA) francês.