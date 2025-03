No âmbito de uma investigação por violência doméstica pela GNR do posto de Colares, em Sintra, no distrito de Lisboa, os militares verificaram que o agressor, com 25 anos, "infligia violência física e psicológica e ameaças, com recurso as armas de fogo, contra a sua companheira, uma mulher com 26 anos”, revelou a Guarda, numa nota.

Durante a investigação, a GNR cumpriu 14 buscas em Odivelas, também no distrito de Lisboa, uma das quais domiciliária e 13 em anexos da residência, durante as quais apreendeu ao detido mais de 50 armas.

Foram apreendidas 16 pistolas, três revólveres, três caçadeiras, uma espingarda de assalto e 11 armas de ar comprimido, além de 1.420 munições e 51 cartuchos.

A GNR apreendeu ainda ao suspeito de violência doméstica 17 facas, quatro punhais, duas bestas e seis flechas.

Segundo a GNR, os dados da investigação foram remetidos ao Tribunal de Sintra.

A violência doméstica é um crime público que pode ser denunciado por qualquer cidadão no Portal Queixa Eletrónica, através do número de emergência 112, em qualquer posto da Guarda ou nas esquadras da PSP.