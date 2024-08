“É um exemplo claro da interferência descarada da Rússia nos assuntos internos de outros países, assim como da sua estratégia habitual de semear o caos em todo o mundo”, afirmou numa mensagem publicada nas suas redes sociais.

Zelenski observou que os venezuelanos estão a atravessar “tempos muito difíceis”, para os quais a única saída possível é através de “vias pacíficas e democráticas”.

“Condenamos o uso da força contra manifestantes pacíficos e pedimos a todos que respeitem a decisão do povo. Os verdadeiros líderes não se escondem do seu próprio povo atrás de mercenários”, concluiu.

Nos últimos dias, vários meios de comunicação social fizeram eco de imagens não verificadas publicadas nas redes sociais que, segundo os seus divulgadores, mostram mercenários do grupo Wagner a colaborar com a polícia venezuelana na repressão dos protestos contra o governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro e a alegada fraude eleitoral nas eleições presidenciais de 28 de julho.

Volodymyr Zelensky também felicitou as suas forças por terem atingido alvos militares dentro do território russo, depois de o exército ter comunicado vários ataques, incluindo a um aeródromo e a um depósito de combustível.

“Gostaria de agradecer a cada um dos nossos soldados e a todos os que trabalham na nossa indústria de defesa por terem atingido aeródromos russos, refinarias de petróleo e instalações logísticas”, escreveu na sua declaração diária, acrescentando: “Cada ataque deste tipo aproxima-nos do fim da guerra”.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reivindicou hoje a autoria de um ataque ao aeródromo russo de Morozovsk, na região de Rostov, no sul do país, e a vários depósitos de combustível na região.

“Esta noite, as Forças de Defesa atacaram o aeródromo de Morozovsk (região de Rostov), na Federação Russa”, declarou o comando ucraniano num comunicado publicado na conta da instituição na rede social Facebook.

“Foram atingidos depósitos de munições, nos quais, em particular, estavam armazenadas bombas aéreas guiadas”, acrescenta-se no comunicado.