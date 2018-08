Desde hoje até dia 2 de setembro, vai ser possível assistir a 38 atividades, 31 das quais são espetáculos, na XX Festa do Teatro. São onze dias de festa na cidade de Setúbal.

O certame abre com um apontamento musical de Teresa Gabriel e com a estreia de "Ah! Minha Dinamene!" - uma das duas novas produções da companhia anfitriã do evento, o Teatro Estúdio Fontenova.

Vai haver também um concurso de peças, que vai ter o pontapé de saída no Fórum Municipal Luísa Todi, com a peça "Las expertas" da autoria dos espanhóis de La Compañia Albadulake.

Ao todo, a XX Festa do Teatro - cuja programação completa pode ser consultada aqui - apresenta 15 peças na secção oficial a concurso, oito na secção "Mais Festa a concurso" e outras tantas na secção "Mais Festa extra concurso", segundo o diretor do Festival e do Teatro Estúdio Fontenova, José Maria Dias.

Setenta mil euros para “cachets e custos efetivos do festival” – 30.000 euros provenientes da Câmara de Setúbal, coorganizadora da iniciativa, e 40.000 provenientes do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes – é o orçamento da XX festa, acrescentou.

Aos 70.000 euros acrescem ainda os custos de vencimentos das cinco pessoas contratadas a tempo inteiro desde o início de maio passado e as sete contratadas a tempo inteiro desde o início deste mês e que se manterão até ao final do certame, frisou o diretor do Festival.

Ao final da noite, no auditório da escola secundária Sebastião da Gama, os Yellow colective, um grupo composto por portugueses, espanhóis e belgas apresentam "We do not know how to dance”, a primeira de oito peças extra concurso na secção Mais Festa.

Um concerto de encerramento, uma mostra de curtas-metragens, conversas de teatro, duas exposições – uma individual e uma coletiva -, oficinas de trabalho e residências artísticas constam também do programa da festa.

Mais de 20 anos depois da primeira edição, realizada em 1995, a XX Festa do Teatro apresenta uma programação com “mais do triplo dos espetáculos e atividades” da primeira edição, como refere o diretor da companhia anfitriã na mensagem do festival.

Em declarações à Lusa, José Maria Dias sublinhou o reforço da presença de companhias estrangeiras, sobretudo brasileiras e espanholas, nesta edição, uma consequência direta do financiamento conseguido através do Programa de Apoio Sustentado da DGARtes.

A XX Festa do Teatro vai ter lugar em diferentes zonas, desde a Escola Secundária Sebastião da Gama, forte de S. Filipe, Fórum Municipal Luísa Todi, Largo do Sapalinho, Parque do Bonfim, Praça do Bocage, Parque Urbano da Albarquel até à Casa da Cultura de Setúbal.

O evento termina dia 2 de setembro, com uma festa com música, pelos Alta Cena, em frente à Casa da Cultura.