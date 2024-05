"A convite do Presidente da República e do Primeiro Ministro, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky deslocar-se-á a Portugal amanhã, 28 de maio", informa a Presidência em comunicado.

"A visita de trabalho do Presidente Zelensky insere-se na intenção partilhada de aprofundar as excelentes relações entre os dois Estados, com enfoque particular no reforço da cooperação no domínio da segurança e defesa", é explicado.

De acordo com a Presidência, esta visita "será ainda oportunidade para reiterar o compromisso de Portugal para com a soberania e integridade territorial da Ucrânia, bem como com a manutenção do apoio político, militar, financeiro e humanitário a Kyiv".

"Durante a estadia, o Presidente da Ucrânia terá reuniões de trabalho com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e será recebido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa", é ainda referido.

Anteriormente, fonte do Governo tinha avançado à RTP a visita de Zelensky, que deverá chegar ao país ao início da tarde de amanhã. Segundo o canal de televisão, está também previsto um jantar no Palácio de Belém.

Hoje, o presidente da Ucrânia, durante a sua visita a Espanha – que esteve prevista para 17 de maio, mas foi cancelada – também confirmou que irá visitar Portugal.

"Sim, planeio ir a Portugal", disse Zelensky, na conferência de imprensa com Sánchez, em Madrid.

Em 14 de maio, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, confirmou que estava a ser preparada uma visita do Presidente da Ucrânia a Portugal, sem indicar para quando nem com que programa.

"A visita está a ser preparada com a reserva que é suposto ter e já se verá, a muito curto trecho, como tudo acontecerá", declarou então Nuno Melo aos jornalistas, à margem de uma visita à sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, em Lisboa.

Mais tarde, no mesmo dia, a agência de notícias Efe noticiou, com base na Casa Real espanhola, que Volodymyr Zelensky tinha cancelado uma deslocação a Espanha prevista para 17 de maio, que incluiria também Portugal.

Em agosto do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de dois dias à Ucrânia, a convite do Presidente Volodymyr Zelensky, por ocasião do 32.º aniversário da independência deste país.

Nessa visita, o chefe de Estado português passou por Kiev, Bucha, Moshchun, Irpin e Horenka, em sinal de apoio aos ucranianos na guerra em defesa contra a invasão pela Federação Russa iniciada em fevereiro de 2022.