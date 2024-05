O rei espanhol Felipe VI recebeu Zelensky no aeroporto. Segundo o El País, este é um gesto muito incomum para um chefe de estado estrangeiro.

À chegada foi ouvido o hino ucraniano, logo seguido pelo espanhol.

Entretanto, o chefe do Governo, Pedro Sánchez, recebe Zelensky no Palácio da Moncloa. O encontro deverá culminar na assinatura de acordos que atribuem um pacote de armamento no valor de 1,129 mil milhões de euros, uma ajuda sem precedentes na ajuda militar espanhola a qualquer país.

No acordo, semelhante ao que a Ucrânia está a assinar com outros países, a Espanha compromete-se a continuar a prestar apoio militar à Ucrânia no seu conflito armado.

Sánchez tem vindo a reiterar o apoio da Espanha à Ucrânia, como confirmou a Zelensky na conversa telefónica que tiveram a 7 de maio, na qual garantiu esse apoio durante o tempo que for necessário.

Depois do encontro é esperada uma conferência de imprensa conjunta.

A Casa do Rei informou que Felipe VI receberá Zelensky no Palácio Real às 14:00 (13:00 em Lisboa) e 45 minutos mais tarde terá lugar um almoço em sua honra.

Entretanto, fontes da Presidência do Congresso disseram à EFE que o presidente ucraniano visitará a Câmara dos Deputados durante a tarde.

A visita de Zelensky a Madrid foi inicialmente anunciada, pela Casa Real de Espanha, para 17 de maio, mas o Presidente ucraniano cancelou a deslocação por causa da evolução da guerra e dos desenvolvimentos na região de Kharkiv (nordeste), alvo de uma intensa ofensiva russa, lançada em 10 de maio, que destruiu edifícios residenciais e infraestruturas civis, e provocou milhares de deslocados.

Zelensky devia ter-se deslocado também a Lisboa na mesma viagem, informação que não chegou a ser confirmada oficialmente. Dias antes, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, tinha apenas confirmado que estava a ser preparada uma visita do Presidente da Ucrânia a Portugal, sem adiantar mais pormenores sobre a data ou programa da deslocação.

O SAPO24 contactou a Presidência para saber se está prevista alguma deslocação a Portugal, mas não teve qualquer resposta até à publicação deste artigo. Contudo, a SIC Notícias avança que a visita poderá acontecer na terça-feira e que inclui encontros com Marcelo Rebelo de Sousa e com Luís Montenegro.

Sábado, durante uma visita à sede do Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre uma eventual visita do presidente da Ucrânia a Portugal na terça-feira.

"Eu para terça-feira só posso confirmar uma coisa: é que recebo em visita de Estado o Presidente da República Dominicana. Está marcado há muito tempo", respondeu o chefe de Estado, acrescentando: "É aquilo que está na minha agenda para terça-feira, se souberem mais do que eu, fico muito agradecido pela informação".