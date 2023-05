“Em primeiro lugar, a guerra decorre no nosso território e, por isso, qualquer plano de paz que exista deve referir-se à iniciativa da Ucrânia”, que foi apresentada na Indonésia durante a reunião do G20, afirmou, durante a conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Quanto aos países que apresentaram propostas, entre os quais o Brasil e sobre o qual assentava a pergunta dos jornalistas, Zelensky afirmou que a Ucrânia não precisa de muitos planos.

“Estamos dispostos a ouvir as iniciativas de qualquer país”, afirmou o Presidente ucraniano, destacando, ao mesmo tempo, a importância de envolver o maior número de países possíveis na sua proposta de uma cimeira para a paz, baseada no plano ucraniano de 10 pontos.

Na sua primeira visita à Alemanha desde a invasão russa, Zelensky reiterou que o país está disposto a debater qualquer proposta, mas apenas no contexto das medidas apresentadas pela Ucrânia.

Por sua vez, o chanceler alemão sublinhou o total apoio à Ucrânia que, acrescentou, “está disposta à paz”.

Olaf Scholz disse, contudo, que a Ucrânia exige que tal não signifique “simplesmente congelar a guerra e formular uma paz ditada pela Rússia”.

“Trata-se de um ataque imperialista contra o território da Ucrânia, e a paz e segurança na Europa estão ameaçadas”, advertiu.

O chanceler alemão destacou ainda que para se poder falar de paz, deve ficar claro que a “Rússia deve retirar as suas tropas”.

Zelensky está a visitar os aliados na tentativa de conseguir mais entregas de armas para ajudar o seu país a defender-se da invasão russa e de fundos para reconstruir o que foi destruído por mais de um ano de conflito devastador.

Na véspera da sua chegada – que decorre num ambiente de segurança apertada – o Governo alemão anunciou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 2.700 milhões de euros (3.000 milhões de dólares), incluindo tanques, sistemas antiaéreos e munições.