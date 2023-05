“Eu não posso garantir que não há jogadores que vão sair. Mas parece-me a mim que já provámos pelo Porro que aqueles jogadores mais importantes terão de sair pela cláusula”, atirou o técnico dos ‘leões’, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Amorim tinha sido questionado sobre se o seu futuro no clube poderia depender da capacidade do Sporting para segurar jogadores importantes na equipa, ao contrário do que aconteceu no início desta época, com a venda de Matheus Nunes ao Wolverhampton.

O técnico lembrou que a saída do internacional português teve “um grande embate” no plantel porque “o balneário” tinha perdido “alguém com a importância do Palhinha, o Dani [Daniel Bragança] lesionou-se e o Matheus [Nunes] saiu”, mas vincou que quando questionou a sua própria continuidade, isso não teve a ver com possíveis transferências de jogadores.

“A única coisa que eu pus em causa ficar ou sair foi o facto de eu, como treinador, falhar os objetivos. Nunca foi porque vão vender este ou aquele jogador”, esclareceu.

Ainda sobre a questão das saídas de jogadores do meio-campo, mas na perspetiva da recuperação de Daniel Bragança, que esteve ausente toda a época após ser operado a um joelho, o técnico considerou que o médio “vai ser um jogador muito importante” na próxima época.

“A nossa equipa adaptou-se a jogar de uma forma com o Morita ou com o Pote [Pedro Gonçalves] completamente diferente do estilo [que jogava] com o Matheus Nunes e que vai de encontro à capacidade do Dani jogar entre linhas e com a bola no pé. Vai ser, talvez, o nosso grande reforço para a próxima época”, antecipou o treinador do Sporting.

Amorim comentou as possíveis saídas de jogadores e a sua própria continuidade no Sporting durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado, frente ao Marítimo.

O Sporting recebe o Marítimo em encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.