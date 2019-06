A mais jovem jogadora do quadro do torneio, de 17 anos, impôs-se à detentora do título parisiense, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 10 minutos, assegurando a sua primeira presença em meias-finais de um ‘major’.

Anisimova, filha de pais russos, vai disputar um lugar na final do torneio de terra batida diante da australiana Ashleigh Barty, oitava do mundo, que hoje derrotou a norte-americana Madison Keys, por 6-2 e 7-5, também em uma hora e 10 minutos.

Na outra meia-final, a britânica Johanna Konta, 26.ª do circuito, vai defrontar a checa Marketa Vondrousova, 38.ª.