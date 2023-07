O Boavista vai dar início aos trabalhos de pré-temporada esta segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, intercalando os primeiros aprontos com exames médicos e físicos, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga de futebol.

Tal como aconteceu no início das últimas épocas, os 'axadrezados' vão centralizar essa preparação nas suas próprias instalações, cujas condições logísticas incluem campos de treinos com relvado no complexo contíguo ao recinto, zona de refeições, LAB ou ginásio. O calendário dos encontros de preparação do Boavista ainda não foi divulgado, mas está garantida a sua participação num torneio quadrangular de verão organizado pelo Varzim, da Liga 3, que engloba o campeão nacional Benfica e o também primodivisionário Vitória de Guimarães e vai decorrer na Póvoa de Varzim, no fim de semana de 22 e 23 de julho. Sem reforços anunciados para 2023/24, em função de novo impedimento de inscrição de novos jogadores determinado pela FIFA, a equipa de Petit já viu o guarda-redes e então capitão Rafael Bracali terminar a sua carreira profissional, aos 42 anos, e os avançados Kenji Gorré (Umm-Salal) e Yusupha (Al-Markhiya) rumarem ao Qatar em fim de contrato. Na porta de saída está igualmente o defesa Reggie Cannon, que alegou a existência de salários em atraso para rescindir unilateralmente ao fim de três temporadas no Boavista. Robson Reis (Santos), Masaki Watai (Tokushima Vortis) ou Róbert Bozeník (Feyenoord) tinham empréstimos válidos até ao final da época passada, ao passo que Filipe Ferreira terminou contrato em junho, mas o clube ainda não se pronunciou acerca do seu futuro. O treinador Petit está vinculado até junho de 2024 ao Boavista, que foi nono classificado na edição 2022/23 da I Liga, com 44 pontos, e logrou a sua nona permanência seguida.