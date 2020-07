Questionado sobre se o Boavista poderá estar em vantagem por ter a sua situação resolvida e o Portimonense estar sob grande pressão, Daniel Ramos sublinhou que, “claramente, quem está pressionado é o Portimonense porque não atingiu o seu objetivo e procura assegurar a manutenção”.

O Portimonense “melhorou com a entrada do [treinador] Paulo Sérgio [para o lugar de Folha] e conseguiu resultados, mas não foram suficientes para respirar de alívio” e, a três jogos do fim, a despromoção é uma ameaça real para a equipa algarvia.

O que Daniel Ramos quer é a sua “equipa a jogar como se estivesse a jogar perante os seus adeptos”, tendo como objetivo final “a melhor classificação” e, tal passa por entrar na casa dos 40 pontos.

Quanto ao seu futuro, o técnico nada disse e apenas salientou que não falará “mais nada” sobre o assunto

O Portimonense, 17.º classificado, com 27 pontos, recebe na terça-feira o Boavista, 11.º, com 38, num jogo relativo à 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol marcado para as 19:15, no Portimão Estádio, em Portimão.