São poucas as mudanças, mas significativas do ponto de vista pessoal. Levando em conta as últimas fases finais, em que Portugal marcou presença, o grande destaque vai para o facto de Bruno Fernandes 'recuperar' o seu 8 de estimação, dado que João Moutinho, o antigo dono da mesma, não foi convocado.

Já João Félix fica com o 11 que era do médio do Manchester United, ao passo que João Cancelo vai usar, desta feita, o 20, por troca com Dalot.

Eis a lista divulgada pela FIFA:

1. Rui Patrício

2. Diogo Dalot

3. Pepe

4. Rúben Dias

5. Raphael Guerreiro

6. João Palhinha

7. Cristiano Ronaldo

8. Bruno Fernandes

9. André Silva

10. Bernardo Silva

11. João Félix

12. José Sá

13. Danilo

14. William Carvalho

15. Raphael Leão

16. Vitinha

17. João Mário

18. Rúben Neves

19. Nuno Mendes

20. João Cancelo

21. Ricardo Horta

22. Diogo Costa

23. Matheus Nunes

24. António Silva

25. Otávio

26. Gonçalo Ramos