O médio de 23 anos falava aos jornalistas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com o presidente da SAD ‘leonina, Sousa Cintra, a seu lado, na conferência de imprensa que marcou o regresso do internacional português ao clube, meses após ter rescindido devido aos incidentes que sucederam na Academia, em maio.

"O ordenado foi melhorado pelo meu empresário, mas rejeitado por mim. Voltei com as mesmas condições. Se fosse pelo facto financeiro, não estaria aqui. Se sair um dia, quero sair pela porta grande. Tive propostas muita mais vantajosas a nível financeiro. Não foi falta de clubes interessados que fiquei no Sporting", afirmou Bruno Fernandes.

"Foi-me garantido que o clube está a trabalhar para melhorar a segurança. Que está a trabalhar para dar segurança a mim, à minha família, a todos. Voltei porque o projeto desportivo continua o mesmo, porque me sinto feliz aqui, sinto-me em casa, e porque o Sporting quer escrever uma nova página", disse.

Bruno Fernandes admitiu que os incidentes na Academia "deixaram marcas" e que vai ser "difícil" o regresso aos treinos, algo que o tempo irá ajudar a melhorar.

"Vou ter de reviver aquilo que aconteceu, mas são estas situações que nos fazem crescer. Tenho de ser forte psicologicamente. Não interessa de quem foi a culpa. Isso acabou. O Sporting está a virar a página e eu acredito que essa página poderá ser muito boa e importante para o clube", referiu.

O jogador formado no Boavista desvalorizou ainda as eleições para os órgãos sociais do clube, agendadas para 08 de setembro, e o possível regresso de Bruno de Carvalho à presidência do emblema lisboeta.

"Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o Sporting, com a pré-época, independente de quem vier para ser presidente", frisou.

Bruno Fernandes, que esteve ao serviço de Portugal no Mundial2018, acrescentou que já falou com José Peseiro e mostrou-se disponível para encurtar as férias, caso seja o desejo do técnico ‘leonino'.

Por seu lado, Sousa Cintra apontou o regresso de Bruno Fernandes como uma "prioridade" e destacou as qualidades "futebolísticas e humanas" do internacional português.

"Foi o melhor jogador da última época da I Liga. É um jogador essencial para o Sporting. Teve um comportamento exemplar neste processo, pela forma como quis regressar e ajudar o Sporting a ser campeão. Não quis que o ordenado fosse aumentado. É um grande homem, uma grande líder", disse o presidente do Sporting.

Bruno Fernandes assinou um novo contrato até 2023.