Alcaraz, que persegue o primeiro triunfo no torneio britânico, venceu com relativa facilidade um jogador que só participou em Wimbledon devido a ter o ranking protegido, vencendo com os parciais de 6-0, 6-2 e 7-5, em uma hora e 53 minutos.

Num torneio marcado por diversas interrupções devido à chuva – apenas os encontros no court central continuam a ser realizados por este ter cobertura -, Alcaraz vai defrontar na próxima ronda o vencedor do embate entre os franceses Alexandre Muller e Arthur Rinderknech.