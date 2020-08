"Face à situação atual, e atuando com a necessária e obrigatória responsabilidade, a Real decidiu não viajar amanhã [quinta-feira] para Portugal, onde tinha previsto disputar dois encontros amigáveis, contra o Rio Ave e o Famalicão", lê-se no ‘site' do emblema basco.

A Real Sociedad "lamenta os inconvenientes que esta situação possa causar aos dois clubes lusos, mas tomou a única decisão que se pode adotar nestes casos", sublinhou, realçando que "a prudência e a responsabilidade estão acima de tudo".

Os restantes elementos do plantel da equipa da Liga espanhola vão ser, na quinta-feira, novamente submetidos aos testes do covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.