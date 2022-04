Não foi uma semana fácil para Cristiano Ronaldo, que se viu envolvido em mais uma polémica, desta vez por tirar bruscamente o telemóvel da mão de um adepto de 14 anos e o atirar com violência ao chão.

Vindo de duas derrotas, frente ao Atlético de Madrid (para a Liga dos Campeões) e frente ao Everton (para a Premier League), sem quaisquer golos registados, o jogador "explodiu".

Ronaldo pediu desculpa no próprio dia — “Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como os que atravessamos. Porém, temos de ser sempre respeitadores, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que gostam de futebol” — e voltou a campo com fome de golos.

E foi assim que este sábado, frente ao Norwich, em jogo da 33.ª jornada da Liga inglesa de futebol, marcou dois golos ainda na primeira parte, aos 7 minutos (veja o vídeo no link), após uma assistência de Elanga, na sequência de uma perda de bola de bola comprometedora de Ben Gibson. E voltou a marcar aos 32' (veja o vídeo no link), com um desvio de cabeça, num canto marcado por Alex Telles.

O Manchester United, que alinhou também com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no ‘onze’, pareceu deslumbrado com a facilidade com que chegou à vantagem de 2-0 e o Norwich aproveitou para reduzir antes do intervalo, aos 45+1 minutos, por Dowell, e igualar no início da segunda parte, aos 52, por Pukki.

Ronaldo, todavia, estava decidido a voltar aos "hat-tricks" — o último foi frente ao Tottenham, a 12 de março — e marcou aos 76 minutos.

Este foi o 60.º hat-trick da sua carreira, numa vitória que foi sofrida para os "diabos vermelhos".

Com esta vitória, por 3-2, o Manchester United iguala o Arsenal (que tem menos um jogo) e fica a três pontos de distância do Tottenham, que conseguiu segurar o quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima época, após a derrota do Arsenal frente Southampton por uma bola a zero, também este sábado.

Os ‘gunners’, que alinharam com os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares no ‘onze’, foram surpreendidos no reduto do 12.º classificado, na sequência do golo marcado por Bednarek, aos 44 minutos, e desperdiçaram a oportunidade de igualarem os ‘spurs’, que tinham jogado horas antes.

Assim, a equipa de Manchester, quinta colocada, foi hoje a grande beneficiada da ronda na luta pelo quarto lugar.

Ainda assim, o Arsenal, que fica com os mesmos 54 pontos do Manchester United, tem menos um jogo realizado em relação aos dois principais rivais na corrida pelo último posto de acesso à ‘Champions’ e poderá apanhar o Tottenham, que tem 57, e distanciar-se dos ‘red devils’, caso conseguida vencê-lo.

O próximo confronto do Manchester United será contra o Liverpool.

No outro encontro da Liga inglesa disputado hoje, o Watford, 19.º e penúltimo da tabela, ficou um pouco mais próximo da despromoção ao segundo escalão, ao perder por 2-1 na receção ao Brentford, tranquilo 11.º colocado.

Polícia investiga incidente com Ronaldo

A polícia britânica está a investigar o incidente ocorrido a 9 de abril, quando Ronaldo tirou e atirou ao chão o telemóvel de um adepto após a derrota do Manchester United em casa do Everton.

O episódio aconteceu já a caminho do túnel de acesso aos balneários de Goodison Park. O jogador português foi célere a pedir desculpa e convidou o jovem adepto do Everton a assistir a um jogo em Old Trafford como “sinal de desportivismo”, mas o mal estava feito.

Mais tarde, em entrevista ao jornal britânico Liverpool Echo, a mãe do jovem, Jacob Harding, revelou que este é autista e tem dispraxia. Ao The Telegraph, esta condenou fortemente as ações do número 7 do United, lamentando que não tenha havido um pedido de desculpas pessoal ou uma conversa com o seu filho.

"Se alguém fizesse o que ele fez na rua, era detido e interrogado. Ele próprio é pai; estou certa de que, se fosse uma pessoa normal, que levasse o filho a um jogo de sábado à tarde, e isso acontecesse, também ficaria bastante incomodado e chocado. Perguntei-lhe [ao Jacob]: "Gostavas de ir? O Ronaldo disse que podíamos ir ver o Manchester United". Ele disse: "Não, mãe, nunca mais quero vê-lo". Isso é perturbador, porque o Ronaldo era uma das razões pelas quais ele queria ir ao jogo do United", contou.