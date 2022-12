Campeões em 1978, em casa, e 1986, no México, pela mão de Diego Armando Maradona, nome maior do futebol, a Argentina procurava incansavelmente a terceira estrela sobre o emblema que descansa do lado esquerdo da camisola, sobre o coração, símbolo de uma terceira conquista de um Campeonato do Mundo.

No entanto, e apesar de seleções sempre recheadas de talento que compunham os plantéis de alguns dos melhores clubes da Europa, a estrela foi fugindo. Fugiu em 1990 e em 2014, duas finais em que a Alemanha se superou aos génios de Maradona e de Lionel Messi. A Albiceleste passou os últimos anos a tentar encontrar-se, somando mais lágrimas que sorrisos, mas quando conseguiu encontrar o equilíbrio certo não fez menos do que chegar ao topo do futebol mundial.

No espaço de um ano e meio, a Argentina venceu a Copa América, a Finalíssima e agora o Mundial, ao vencer a França, campeã em título, no desempate por grandes penalidades depois de um 3-3 no estádio Lusail, em Doha, no Qatar, em mais uma exibição de gala de Messi. O 10 argentino, protagonista do cartaz do jogo, ao lado do companheiro de equipa Kylian Mbappé, foi o autor do primeiro golo da partida, através da conversão de uma grande penalidade, aos 23 minutos, e esteve no início da jogada do segundo golo, isolando Julian Alvaréz que isolou Mac Allister que, por sua vez, assistiu Angel Di Maria para o segundo golo da Albiceleste ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, uma Argentina mais conservadora, de linhas mais baixas, parecia ter uma tarefa facilitada, perante uma França que demorava em se encontrar no jogo. No entanto, uma grane penalidade a cerca de 10 minutos do fim viria a relançar a partida. Nicolas Otamendi derrubou Muani na grande área e, da marca dos onze metros, Mbappé não desperdiçou a oportunidade.

Um minuto depois, o avançado do Paris Saint-Germain, bisou e igualou a partida na sequência de um cruzamento de Thuram, com um remate de primeira dentro da grande área e empurrou o jogo para prolongamento.

Nos 30 minutos para além dos 90, as seleções trocaram de lugar e foi a Argentina a crescer e a subir de forma. Depois de duas boas oportunidades nos primeiros 15 minutos, uma por Lionel Messi e outra por Lautaro Martinez, no início da segunda parte uma jogada que envolveu estes mesmos dois jogadores, remate de Lautaro e recarga de Messi, valeu o 3-2.

Mas mais uma vez esta final estava longe de estar definida e aos 117 minutos, Mbappé chegou ao hat trick e empatou a partida novamente atraés da conversão de uma grande penalidade.

Foi precisamente grandes penalidades que o jogo acabou por se decidir com a Argentina a levar a melhor, depois de França ter falhado em duas ocasiões da marca dos 11 metros.

Veja aqui todos os golos

Argentina 1 - 0 França (Lionel Messi)

Argentina 2 - 0 França (Angel Di Maria)

Argentina 2 - 1 França (Kylian Mbappé)

Argentina 2 - 2 França (Kylian Mbappé)

Argentina 3 - 2 França (Lionel Messi)

Argentina 3 - 3 França (Kylian Mbappé)