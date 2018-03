A decoração de uma sala de estar ou o sofá em frente a uma televisão deram lugar a um espaço com barras de elevação presas ao teto, chão revestido com um pavimento amortecedor e todo o ‘arsenal’ necessário para o ex-vice-campeão do mundo de levantamento de peso e cinco vezes campeão nacional.

Neste “ginásio” treinam 11 atletas, divididos em dois grupos. Quatro deles apresentam-se em competições e, hoje, na cidade espanhola de Aranjuez, disputam o Campeonato Ibérico de supino (levantamento de peso na posição deitado) e de peso morto (levantar a barra do chão até o corpo estar totalmente estendido).

Daniel Fonseca, de Teixoso, uma vila próxima da Covilhã, começou sozinho, há oito anos, depois de ter assistido a um programa de talentos na televisão no qual um homem elevou um automóvel.

Então com 50 kg e 1,68 metros, ficou impressionado e, passado pouco tempo, investiu em material básico. Agora, compete na categoria até 100 kg e levanta quase o triplo do seu peso — o seu recorde em prova é de 275 mas em treino já levantou 320.

O entusiasmo do motorista de pesados, agora com 36 anos, contagioso a amigos e conhecidos e “foi uma bola de neve”.