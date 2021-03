Este encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa ficará para sempre gravado na memória jogador que completou 16 anos no passado dia 14 e que 48 horas depois assinou contrato profissional com os ‘leões’. Este centrocampista está nas camadas de formação do Sporting desde 2014/15.

Até hoje o defesa central Santamaria era o estreante mais jovem (com 16 anos, 11 meses e 12 dias).

Nesta ‘tabela de estreias’ constam nomes como Marco Caneira (17 anos e um dia), Joelson Fernandes e Luís Figo, ambos com 17 anos e quatro meses, Paulo Futre e Simão Sabrosa (17 anos e seis meses), Litos, Cristiano Ronaldo e Renato Neto (17 anos e sete meses).

“É uma sensação indescritível. É algo que sempre ambicionei. Sonhei com isto. Poder ter alcançado isso, poder ser o jogador mais sempre a estrear-se pelo Sporting é um motivo de orgulho e tenho de agradecer a toda a gente que contribuiu para que isto fosse possível”, afirmou Dário Essugo em declarações à Sporting TV.

Para o jovem este é “só o começo” e por isso promete “continuar a trabalhar, mais e mais para conseguir alcançar mais objetivos individuais e coletivos.

“É diferente. Isto aqui é outro nível [jogar na equipa principal]. Os meus colegas apoiaram-me dentro de campo e fora de campo. Com isso fiquei ainda mais tranquilo”, disse.

Por sua vez, o treinador Rúben Amorim garante que Dário Essugo é “um miúdo com muito talento” e por trabalhar bem faz parte do projeto do Sporting.

“É uma mensagem para os jovens, não interessa a idade, o Sporting está neste caminho. Aqueles miúdos que tiverem dúvida entre clubes sabem que aqui têm a porta aberta. Isso faz a diferença. Parabéns ao Dário, fez por merecer. Foi chamado ao treino, cumpriu, mostrou muita qualidade nas duas semanas em que trabalhou connosco”, afirmou Rúben Amorim.

Questionado sobre o que disse o que disse a Dário Essugo momentos antes de entrar em campo, Rúben Amorim não escondeu o jogo.

“Disse-lhe: vai sair o João Mário que tem amarelo. Preciso de alguém que ajude o Palhinha. Quando tiveres a bola tens mais liberdade que o Palhinha e foi basicamente o que costumo dizer aos outros jogadores”, revelou.

O Sporting venceu hoje o Vitória de Guimarães, por 1-0, com golo de Gonçalo Inácio, aos 42 minutos, que se estreou a marcar pelos ‘leões’, em jogo da 24.ª jornada da I Liga.

Invicto esta temporada, o Sporting é líder, com 64 pontos, mais 10 que o campeão FC Porto, que está no segundo posto.