Independentemente de qualquer outro resultado que aconteça até segunda-feira, existe uma certeza sobre o topo da Liga NOS: à quinta jornada, o Famalicão continua líder do campeonato.

Se o facto de a liderança da liga portuguesa não ser ocupada por nenhum dos ditos três grandes poder causar alguma estranheza, os pupilos de João Pedro Sousa vão tratando de convencer os mais céticos com bom futebol e resultados volumosos.

A história da renovação da liderança do campeonato aconteceu este sábado na receção ao Paços de Ferreira, que fazia estrear no banco o novo treinador Pepa. E começou cedo. Logo aos 6 minutos de jogo, Pedro Gonçaves foi rasteirado na área e Fábio Martins, chamado a bater a grande penalidade, abriu o marcador para a equipa da casa.

O resultado ao intervalo (1-0) seria dilatado no segundo tempo. Aos 60' Fábio Martins arrancou do meio-campo e isolou Guga que aumentou a vantagem para o Famalicão. O antigo extremo do Sporting de Braga viria mesmo a ser a figura do encontro e aos 67' bisou na partida com um grande remate à entrada da área, com a bola a entrar junto ao canto inferior esquerdo da baliza.

Aos 72', Pedro Gonçalves, disparou para o fundo das redes uma bola perdida na área após uma defesa de Ricardo Ribeiro a um remate de Lameira, e fixou o resultado em 4-0.