Oito futebolistas do FC Porto repetiram o título da I Liga portuguesa de 2017/18, com Pepe, o jogador mais titulado do plantel, a sagrar-se campeão pela terceira vez, 13 anos depois.

O internacional português regressou a meio da temporada passada aos 'dragões', após 10 épocas no Real Madrid e uma e meia no Besiktas, conquistando novamente o título que havia vencido em 2005/2006 e 2006/2007. Com a saída de Iker Casillas, que não voltou a jogar após o enfarte sofrido em 2019, Pepe, de 37 anos, tornou-se o jogador com mais títulos do plantel, somando, entre outros, três Ligas espanholas e três Ligas dos Campeões pelos 'merengues', além de ter vencido o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2019, ao serviço da seleção portuguesa. Em relação ao plantel campeão em 2017/18, são oito os repetentes, os defesas Iván Marcano, que regressou ao FC Porto esta temporada, e Alex Telles, os médios Danilo, também campeão europeu por Portugal, Otávio, Corona e Sérgio Oliveira, e os avançados Aboubakar, Marega e Soares. Vários jogadores sagraram-se pela primeira vez campeões em Portugal, mas já tinham saboreado títulos em outros países, como o guarda-redes Marchesín (México), o defesa Mbemba (Bélgica), o médio Matheus Uribe (México e Colômbia) e os avançados Luis Díaz (Colômbia) e Zé Luís (Rússia). A aposta em jogadores jovens, vindos da formação, intensificou-se nos momentos finais da temporada, com sete dos campeões da UEFA Youth League a garantirem o seu primeiro título cetro: o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Diogo Leite e Tomás Esteves, os médios Romário Baró, Vítor Ferreira e João Mário e os avançados Fábio Silva e Fábio Vieira. Destes, apenas Diogo Leite tinha um título pela equipa sénior, a Supertaça de 2018, sendo que outros ainda poderão nas últimas jornadas juntar-se a este lote. O defesa Wilson Manafá, o médio Loum e o avançado Nakajima conquistaram o primeiro título nacional das carreiras, assim como Bruno Costa, que se mudou para o Portimonense em janeiro, mas depois de dois jogos pelos 'dragões'.